رئيس القطاع الديني بالأوقاف سابقًا: الهيئة الإنجيلية تشاركنا في شراء صكوك الأضاحي

كتب- إسلام لطفي:

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف سابقًا، إن الهيئة القبطية الإنجيلية تشارك مع وزارة الأوقاف في شراء صكوك الأضاحي، من أجل توزيعها على جميع المصريين، وذلك من أجل المشاركة المجتمعية، الأمر الذي بعث الفرحة والسعادة في نفوس كل قيادات وزارة الأوقاف.

وذكرت سميرة لوقا، المسئولة عن منتدى حوار الثقافات خلال كلمتها بمؤتمر نحو سلام مجتمعى الدين ورسالة السلام الذى تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية، أن مشاركة الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية فى صكوك الأضاحى كان من أجل إيصال المساعدات لكل المصريين مما يؤكد الوحدة الوطنية.

وتجرى فعاليات مؤتمر منتدى حوار الثقافات للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تحت عنوان "نحو سلام مجتمعي.. الدين ورسالة السلام".

وتدور الجلسة الأولى عن دور الدين في صناعة السلام المحلي والدولي بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف والعميد الدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وذلك تحت رعاية الدكتور القس أندريه زكي رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ورئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وأدار الجلسة الكاتب الصحفى حمدي رزق.