"عايز أطلع طيار" .. ننشر شروط الالتحاق بالكلية المصرية للطيران المدني



كتب- محمد عبيد:

"عايز أطلع طيار".. عبارة يرددها كثيراً من خريجي الثانوية العامة، فور اعلان النتيجة وبدء التنسيق لتحديد الكليات التي سوف يذهبون إليها، لكن لا يعلم الطلاب كيف وأين يدرسون الطيران المدني والالتحاق بشركات الطيران وتحقيق حلمهم.

ويستعرض مصراوي كافة المعلومات الخاصة بدراسة الطيران المدني بشهادة معتمدة دوليًا ومن وزارة الطيران تؤهلك للعمل في أي شركة طيران .

فور انتهاء مارثون الثانوية العامة، أعلنت الكلية المصرية للطيران بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، عن قبول دفعة جديدة من الطلبة للالتحاق بالكلية لمن يرغب في تعلم الطيران المدني داخل مصر.

وتفتح الكلية المصرية للطيران، باب التقدم أمام طلاب الثانوي ( عام / أزهرى / دبلومة أمريكية/ IG) والثانوية المعادلة العربية والأجنبية للعام الأكاديمي الحالي 2023/2024، للالتحاق ببرنامج الأكاديمية التعليمي.



وقالت الكلية المصرية لعلوم الطيران، إن باب التقدم مفتوح لمن يرغب فى تعلم الطيران المدنى داخل مصر من البداية حتى الحصول على 3 إجازات معتمدة من المنظمة الدولية للطيران المدنى (الايكاو) والوحيدة فى مصر المعتمدة من سلطة الطيران المدنى المصري وحاصلة على اعتماد المجلس الاعلى للجامعات.

وحول شروط الالتحاق بالكلية المصرية للطيران، أعلنتها كالتالي:

- السن لا يقل عن 17 عاماً.

- اجتياز اختبارات (الكشف الطبي - اللغة الإنجليزية - الكمبيوتر - المقابلة الشخصية).

وأوضحت الأكاديمية أن طريقة التقديم، تكون من خلال زيارة الاكاديمية المصرية لعلوم الطيران الواقعة بمقرها في مطار أكتوبر على طريق الواحات بالجيزة، حيث تكون أوقات العمل الرسمية يوميا من التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا ما عدا يومي الجمعة والسبت.