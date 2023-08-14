برلمانى : الاهتمام الرئاسى بالتوسع الزراعى يحقق يحقق الإكتفاء الذاتى
كتب- نشأت علي:
أكد المهندس عبدالسلام خضراوى عضو مجلس النواب، الاهمية الكبيرة للقضايا التي ناقشها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي "مستقبل مصر".
واشاد " خضراوى " فى بيان له أصدره اليوم بتكليفات الرئيس السيسى خلال الاجتماع بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات هذا المشروع القومي العملاق في مجالي الزراعة والغذاء الذي يأتي في إطار استراتيجية متكاملة للدولة لزيادة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للجمهورية بما يزيد على ثلاثة ملايين فدان جديد ما يعادل أكثر من ثلث المساحة الحالية للأراضي الزراعية في مصر الأمر الذي يمثل ضرورة استراتيجية للدولة المصرية لمواجهة متطلبات الزيادة السكانية وتحقيق طفرة إيجابية ملموسة في الخريطة الزراعية والغذائية لمصر على النحو الذي يبني القدرات الذاتية للدولة ويحقق مصالح الأجيال الحالية والقادمة من الشعب المصري.
وأكد المهندس عبد السلام خضراوى أن نجاح الحكومة فى التكليفات الرئاسية يكفل تحقيق الأمن الغذائى لمصر وتحقيق الاكتفاء الذاتى من جميع المحاصيل الاستراتيجية مشيراً الى أن ذلك الأمر يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة الناجمة عن الازمة المالية ومضاعفة الصادرات الزراعية المصرية لمختلف الاسواق العالمية بصفة عامة والاسواق العربية والافريقية
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