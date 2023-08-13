بعد إصدار الكارت الموحد.. "التموين" تكشف مصير البطاقات لصرف السلع شهريًا



كتب- محمد سامي:

أطلقت وزارتا التموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة التأمين الصحى الشامل كارت الخدمات الحكومية الموحد فى محافظة بورسعيد؛ ويهدف الكارت الذى تم إطلاقه على أحدث المعايير بالتعاون مع شركة فيزا الرائدة عالميا فى مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية إلى توحيد حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين فى كارت واحد استكمالا لمنظومة التحول الرقمى وفى إطار حرص الحكومة على بناء اقتصاد رقمى.

وسيتم استمرار العمل بالبطاقات التموينية دون إلغاء، مع انتظام صرف المقررات التموينية والخبز المدعم من خلالها عبر مختلف المنافذ التموينية، وبعد تطبيق منظومة "الكارت الموحد" بمحافظة بورسعيد فقط سيتم استخدامه فى صرف المقررات التموينية والخبز، إلى جانب سريان البطاقات التموينية كالمعتاد لمن لم يحصل على الكارت الجديد.

ويمثل إطلاق الكارت الموحد نقلة نوعية فى منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن منظومة عملاقة للتحول الرقمى والتى تهدف إلى القضاء على أشكال الفساد وسرعة وسهولة تقديم الخدمات للمواطنين، وكذلك تنفيذا لأحد مواد قانون التأمين الصحى الشامل بإصدار كارت رقمى للمستفيدين؛ حيث يستهدف الكارت توفير مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين من خلال كارت ذكى واحد الأمر الذى يسهم فى ضمان توجيه الدعم للمستحقين ودعم منظومة الشمول المالى.

وسيتم تسليم الكارت الموحد للمواطنين بالمجان. وتشارك الهيئة القومية للبريد بدور رئيسى وفعال فى منظومة إصدار الكارت الموحد؛ حيث يتم فتح حساب شخصى فى الهيئة القومية للبريد لكل مواطن يحصل على الكارت الموحد مع تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومى ورقم هاتفه المحمول المسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول. والكارت مزود ببصمة ذكية للتأكد من وصول الخدمة إلى مستحقيها؛ وقد تم فتح قرابة 500 ألف حساب للمواطنين فى محافظة بورسعيد جاهزة للتفعيل.

هذا ويعد الكارت الموحد بطاقة الكترونية مسبقة الدفع تستخدم لإيداع أو لاستقبال مبالغ مباشرة على البطاقة واتمام عمليات الشراء من ماكينات نقاط البيع لدى التجار أو السحب النقدى من ماكينات الصرافات الآلية للهيئة القومية للبريد؛ حيث يتم خصم المبلغ مباشرة من حساب البطاقة.

كما يستخدم الكارت فى تنفيذ مدفوعات الخدمات الحكومية الرقمية ومعاملات صرف الدعم المخصص للخبز والسلع التموينية للمواطن فى المخابز وعند البدالين، وخدمات التأمين الصحى الشامل.

وتتطلب كافة العمليات التى تتم باستخدام الكارت ضرورة وجود الكارت. ويقتصر حق استخدامه على صاحبه (المصدر له)؛ كما يتطلب ضرورة حفظ رقم التعريف الشخصى وعدم وضعه فى أى مكان يكون مقرونا بالكارت؛ حيث أن الكارت ورقم التعريف الشخصى مسئولية صاحبه لذا يجب المحافظة عليهما وتجنب فقدانهما. كما يجب تجنب خدش أو ثنى أو ثقب البطاقة. وينصح بالاحتفاظ بإيصالات الصرف الإلكترونية.

وتعد كافة العمليات التى تتم باستخدام البطاقة على آلات نقاط البيع باستخدام رقم التعريف الشخصى الخاص بالبطاقة هى مسئولية صاحب البطاقة مسئولية مطلقة. وفى حالة ادخال بصمة خاطئة أكثر من 7 مرات سيتم ايقاف الكارت وسيتحمل المواطن تكلفة إصدار كارت بديل.

وعند فقدان الكارت أو رقم التعريف الشخصى أو تلف الكارت يجب الإبلاغ فوراً عن طريق الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية على رقم 15999 لإيقافه وعدم السماح بإجراء أى تعامل عن طريقه. وفى حالات فقد الكارت أو سرقته أو تلفه يتحمل حامل الكارت مصاريف إصدار الكارت البديل.

ولاستخراج بدل فاقد أو تالف يقوم المواطن بالدخول على منصة مصر الرقمية digital.gov.eg واستخدام خدمة بدل فاقد أو تالف للبدء فى إجراءات استخراج الكارت الجديد والذى سيتحمل تكلفة طباعته صاحب الكارت وهى 300 جنيه. ويتم إعادة طباعة الكارت خلال ١٠ أيام عمل. ويقوم المواطن بطلب بدل تالف قبل انتهاء صلاحية الكارت (ثلاث سنوات) بشهر حتى لا يتأثر استخدامه للخدمات.