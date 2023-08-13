موانئ أبو ظبي وهاتشسون وMearsk.. خريطة المشغلين الدوليين بالموانئ المصرية

كتب- محمد نصار:

تواصل وزارة النقل في الوقت الحالي التعاون مع أكبر المشغلين العالميين والإقليميين في تشغيل الموانئ المصرية.

ويتم التعاون مع أكبر تحالفات عالمية في مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية.

ويتم ذلك في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتكوين الشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.

وجاءت أبرز الشراكات الاستراتيجية مع المشغلين والخطوط الملاحية العالمية في الموانئ المصرية كما يلي:

1- في محطة رصيف 100 بميناء الدخيلة يوجد المشغل العالمي هاتشسون HPH مع الخط الملاحي الأول عالميا MSC.

2- في محطة شرق بورسعيد يوجد المشغل العالمي A.P Moller مع Mearsk الخط الملاحي الثاني عالميا.

3- في محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية يوجد المشغل العالمي تحالف EGMPT / CMA Terminal مع المشغل الملاحي الثالث عالميا CMA-CGM.

4- في محطة حاويات ميناء السخنة يوجد المشغل العالمي هاتشسون HPH مع CMA-CGM الخط الملاحي الثالث عالميا وCosco الخط الملاحي الرابع عالميا.

5- في محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط يوجد المشغل العالمي المكون من تحالف يوروجيت / وكونشيب مع Hapag-Loyid الخط الملاحي الخامس عالميا.

6- في محطة حاويات ميناء أبو قير يوجد المشغل العالمي هاتشسون HPH مع EVERGRGEN الخط الملاحي السادس عالميا.

7- في محطة سفاجا 2 توجد مجموعة موانئ أبو ظبي مع EVERGRGEN الخط الملاحي السادس عالميا.