بعد بيان الصحة.. هل "الدور المنتشر" ​نزلة برد أم كورونا؟

كتب- أحمد جمعة:

مع زيادة الحالات المصابة بأعراض البرد والإنفلونزا، تكثر التساؤلات بشأن "الدور المنتشر"، ومدى كونه إصابة بفيروس كورونا أم برد.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت وزارة الصحة والسكان، اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمرض كورونا "كوفيد -19" بصفة عامة، باعتباره أحد الأمراض التنفسية الحادة مثل الإنفلونزا الموسمية.

ويتزايد القلق حاليا بشأن خطورة متحور كورونا الجديد الذي يعرف باسم "EG.5"، بعدما بات الأكثر انتشارا في عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، وصنفته منظمة الصحة العالمية بأنه مثير للاهتمام.

وقالت وزارة الصحة إنه حتى 7 أغسطس الجاري، تم الإبلاغ عن 7354 عينة للمتحور EG.5 من 51 دولة، وبلغت نسبة انتشاره على مستوى العالم 17,4% من بين جميع المتحورات الأخرى خلال الأسبوع الوبائي 29 في الفترة من 17 إلى 23 يوليو 2023.

دور برد أم كورونا؟

وبشأن التفرقة بين كون الإصابات المنتشرة حالياً، نزلات برد أم كورونا، قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، لمصراوي، إنه في ظل تحور كورونا لا نستطيع التمييز بين كورونا ودور البرد بشكل واقعي سوى بالتحاليل المعملية، إذ كانت تلك الأدوار المنتشرة في بداية ظهور كورونا تفوق الإنفلونزا في حدتها وخطورتها.

وفرّق "الحداد" بين نزلات البرد والإنفلونزا وكورونا، كالتالي:

نزلات البرد: حرارة متوسطة تصل لـ 38 درجة، احتقان بسيط في الحلق، زكام، رشح بدون آلام في العظام، والشخص يستطيع التحرك.

الإنفلونزا: حرارة تصل لـ 39.5، تكسير في العظام، ومرض سريري، ويعاني الشخص من آلام عظمية ومشاكل تنفسية وصداع واحتقان شديد.

كورونا: في الأوقات السابقة كانت إصابات كورونا أشد من الإنفلونزا، بينما حالياً مع تحور كورونا انخفضت حدته وأصبح يصيب الجهاز التنفسي العلوي بصورة أكبر، مع: احتقان طفيف في الحلق، زكام، رشح، صداع.

وأضاف: "كورونا حالياً أصبح أقرب للبرد منه للإنفلونزا، لكن حالياً يصعب التمييز بين أدوار كورونا ونزلات البرد لأنها باتت أدوارًا متشابهة في الأعراض وتصيب الجهاز التنفسي العلوي، وباتت الأعراض تتمثل في: ارتفاع درجة حرارة بشكل متوسط، رشح وزكام وصداع متوسطـ، واحتقان خفيف.

وشدد على أن المشاكل التنفسية أقل في هذه الموجة من الموجات الماضية.