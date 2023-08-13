معلومات عن الجامع الأقمر قبل افتتاحه.. أقدم الواجهات الحجرية بمصر

كتب: محمد أبو بكر-

كشفت وزارة السياحة والآثار عن افتتاح الجامع الأقمر بشارع المعز لدين الله الفاطمي اليوم، إذ يُعد من أجمل المساجد الفاطمية وأنشأه الخليفه الفاطمي الآمر بأحكام الله سنة 519هـ/ 1125م، وقد تولى أمر البناء الوزير المأمون البطائحي، وتم تجديده في عهد السلطان برقوق عام 799هـ/ 1397م على يد الأمير يلبغا السالمي.

وتُعد الواجهة الرئيسية للجامع الأقمر واحدة من أقدم الواجهات الحجرية الباقية بمصر، اهتم المعمار ببنائها وزخرفتها وإضافة كتابات بالخط الكوفي عبارة عن آيات قرآنية.

ظهرت براعة المهندس المصمم للمسجد في تنسيقه وجهاته حتي تتفق مع اتجاه الطرق واتجاه القبلة من الداخل، وعند بناء المتحف القبطي صممت واجهته على نسق واجهة الجامع بوضع بعض العبارات المسيحية والصبان بدلاً من الإسلامية.

وعن بناء الجامع فهو يتكون من صحن أو فناء أوسط يحيطيه أربعة أروقة مغطاة بقباب ضحلة قليلة العمق أكبرها رواق القبلة ويتوسطها جدار القبلة محراب يعلوه لوحه تسجل التجديدات التي أجراها الأمير يبلغا السالمي، بحسب وزارة السياحة والآثار.

الواجهة الرئيسية للمسجد.

تفاصيل من الواجهة الحجرية وباب الدخول.

المسجد من الداخل وصفوف الأعمدة

البائكة المؤدية إلى محراب المسجد