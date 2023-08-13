معهد تكنولوجيا الأغذية يدرب طلاب الجامعات مجانا في مجال تصنيع الزيوت واللحوم



كتب- أحمد مسعد:

أعلن معهد تكنولوجيا الأغذية التابع لوزارة الزراعة، تدريب إعداد طلاب الجامعات المصرية بهدف الارتقاء بمستواهم التعليمي والتقني لتأهيلهم لسوق العمل فى قطاع التصنيع الغذائى.

وقال الدكتور شاكر عرفات المعهد: إن المعهد ينظم برنامجا تدريبيا مجانا لعدد 150 طالب وطالبة من الجامعات المصرية، حيث يتضمن البرنامج محاضرات عامة للتعرف على أقسام ووحدات المعهد البحثية ورؤية وأهداف المعهد ورسالته فى تطوير قطاع التصنيع الغذائى.

ولفت إلى تدريب الطلاب على التكنولوجيا الحديثة فى مجال تصنيع الزيوت الزيوت والدهون –اللحوم و الأسماك –الحاصلات البستانية –الأغذية الخاصة و التغذية –الألبان و منتجاتها –المحاصيل الحقلية –الخبز و العجائن و هندسة التصنيع و التعبئة و التغليف.

وأكد الدكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد، أن البرنامج التدريبى يتضمن التعرف على الجديد فى طرق حفظ الأغذية لإطالة فترة صلاحيتها التدريب على الإستفادة من مخلفات مصانع الأغذية و التدريب على الاختبارات الكيميائية والطبيعية والميكروبيولوجية و الحسية التى تجرى على الأغذية لتحديد جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي بالإضافة الى تدريب الطلاب على استخدام جميع الأجهزة المعملية بأقسام المعهد المختلفة.