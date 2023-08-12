البقع الشمسية الأعلى منذ 20 عامًا.. "الفلكية" بجدة: صيف 2023 تجاوز التوقعات

كتب- إسلام لطفي:

ذكرت الجمعية الفلكية بجدة، أنه خلال صيف 2023، وصل عدد البقع الشمسية إلى أعلى قيمة منذ أكثر من 20 عامًا متجاوزًا بشكل كبير جدًا التوقعات ويضعها في مقارنة مع الدورة الشمسية 23.

وأضافت الجمعية، في بيان، السبت: إذا عُدنا إلى عام 1997 حيث كان بداية نشاط الدورة الشمسية 23 وفي السنوات التي تلت ذلك، أنتجت تلك الدورة الشمسية أقوى توهج شمسي في عصر الفضاء بلغت قوته (X45) وعواصف شمسية شديدة في العام 2003 وظهور عنيف للشفق القطبي في أقصى الجنوب من القطب الشمالي، متسائلة: هل يمكن أن يحدث مرة أخرى؟.

وأوضحت أن المراقبة اليومية تشير إلى أن الدورة الشمسية 25 الحالية في نفس الاتجاه، لافتة إلى أنه يتوقع أن يستمر عدد البقع الشمسية في الزيادة، مما يزيد من اتساع الفجوة بين الدورة الشمسية 25 والدورة الشمسية 24 السابقة التي تعتبر ضعيفة تاريخيًّا.

وأشارت إلى أنه إذا تجاوزت الدورة الشمسية 25 بالفعل الدورة الشمسية 24 وأصبح سلوكها قريب من الدورة الشمسية 23، مضيفة أنه يتوقع العلماء ما لا يقل عن 3 إلى 5 سنوات من النشاط الشمسي المرتفع في السنوات المقبلة.​