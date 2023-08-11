برلماني: الفجوة الغذائية عالمية.. والمشروعات القومية تهدف الحد منها



كتب- سامح سيد:

قال النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب: إن العالم يشهد فجوة على مستوى المحاصيل الغذائية من الحبوب وغيرها ينتج عنه ارتفاع الأسعار.

وأوضح لمصراوي، حول تقرير الفاو وتحذيرها من ارتفاع في أسعار الحبوب على مستوى العالم، أن التغيرات المناخية أدت بالتغيير في التركيب المحصولي من زراعات الحبوب مما تسبب في فجوات غذائية على مستوى العالم.

وأضاف أن الفجوات الغدائية، ظاهرة عالمية تعاني منها أغلب الدول على مستوى العالم وليس مصر فقط، مشيرًا إلى أن مصر دخلت في مرحلة الفجوة الغذائية منذ الثمانينات.

ولفت إلى أنه نتيجة ندرة المياه نتج عنه عدم القدرة على التوسع الأفقي في الزراعات، ولذلك لجأنا للتوسع الرأسي في تحسين جودة الانتاج والسلالات، مشيرًا إلى إطلاق عدد من المشروعات القومية الزراعية الهدف منها الحد من الفجوة الغذائية.

وعن الاكتفاء الذاتي قال النائب مجدي ملك: "لا يوجد دولة على مستوى العالم لديها اكتفاء ذاتي من المحاصيل ولكنها تحاول أن تسد الفجوات الغذائية بطرق مختلفة".

وأشار إلى أن الأرز في مصر للاستهلاك المحلي ويفيض وما يحدث جشع حفنة قليلة من التجار يعملون على تعطيش للسوق لزيادة الأسعار.

وأوضح أن معظم الدول المجاورة تحتاج للأرز المصري لجودته العالية، بالإضافة إلى أن السودان معظم احتياجاتها من مصر وهذا لا شك يؤثر بعض الشيء على السوق.