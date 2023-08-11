غرامة أو إلغاء سفر.. تعرف على عقوبات التدخين على الطائرات وداخل المطارات

كتب- محمد عبيد:

يُمنع رسميا التدخين داخل صالات السفر أو الوصول في غير الأماكن المخصصة، لذلك داخل المطارات أو على الطائرات التجارية دون الطائرات الخاصة.

ويستعرض مصراوي كل ما يخص التدخين داخل المطارات أو على الطائرات حتى لا تتعرض لأزمة خلال السفر.

يقول خبراء الطيران، أن التدخين على كافة الرحلات التجارية بجميع رحلات الركاب العادية والتابعة لشركات الطيران الشهيرة ممنوع منذ فترة طويلة، ويعرض الراكب الذي يحاول تدخين السجائر بمختلف أنواعها للمساءلة القانونية، ومن حق الطيار الهبوط في أقرب مطار وإلغاء سفره وإنزاله من الطائرة.

ويشير خبراء الطيران، إلى أن دورات المياه بالطائرات لديها حساسات في حالات إشعال السجائر وتظهر على الفور، وأصبح لدي الركاب ثقافة عدم التدخين حاليًا حتى مع طول الرحلات، والأمر معتاد لأنه منذ فترة طويلة جدًا وقد يعرض صاحبه لمشكلات قانونية.

وتابع خبراء الطيران، الأمر يختلف في الرحلات الخاصة، لأن الطائرة تكون ملك لشخص في الرحلة ويتم تركه يدخن، بل تسعى شركات الطيران لتوفير كل وسائل الراحة والترفية لهذا الشخص بما لا يخل بعوامل الآمان، وذلك بسبب المبالغ الكبيرة التي يتم تحصيلها منه قبل الرحلة.

يضاف إلى ذلك أن شركات الطيران تحاول جذب العملاء عن طريق توفير وسائل جذب وترفيه طوال الرحلة، وترك الراكب يقوم بالتقاط الصور على الطائرة وتحميلها على صفحته الشخصية، مما يجعل هناك انتظار ودعاية لهذه الشركات.

المطارات

ويمنع التدخين تمامًا داخل صالات المطار الا في غرف المدخنين داخل صالات السفر والوصول، وتكون غرامة التدخين داخل الصالات أو دورات المياه 50 جنيها، لكن لم يتم تسجيل غرامات على الركاب بسبب أنهم يقومون بانهاء إجراءات سفرهم ثم التوجه إلى غرف المدخنين، بينما من يسجل الغرامات العاملين بالمطارات وتكون قليلة للغاية على مدار العام .

وإذا رفض الراكب دفع غرامة التدخين وهي شبه مستحيل حدوثها داخل المطار، يتم تحرير محضر له قد يتسبب في إلغاء سفره، لكن يحرص الراكب أن يتم إنهاء إجراءات سفره دون مشكلات لذلك لا يدخن إلا في الأماكن المخصصة.