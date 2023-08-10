سؤال برلماني بشأن بوضع ميثاق شرف مُلزم للإعلام الرياضي

كتب- نشأت علي:

أكد النائب أحمد عبدالسلام قورة عضو مجلس النواب: إن الإعلام الرياضي يتطلب سرعة التدخل من الحكومة بصفة عامة ومن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لوضع ضوابط حاسمة لكل ما يتعلق بملف الإعلام.

وطالب "قورة" في سؤال موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالإسراع في وضع ميثاق شرف للإعلام الرياضي مُلزم لجميع من يعملون في المجال على أن يتضمن مجموعة من البنود الملزمة خاصة فيما يتعلق باستخدام الألفاظ السيئة وعدم الحيادية في التعليق على المباريات الرياضة بما يضمن عدم الإساءة لجميع الأندية الرياضية والجماهير التي تشجع أنديتها.

وتساءل النائب: لماذا لاتتدخل الحكومة لضبط منظومة الإعلام الرياضي؟.. ولماذا لا يتم تطبيق القوانين بكل حسم وقوة ضد من يتجاوزون داخل الحقل الرياضي؟.. ولماذا لا يلتزم كل من يعملون فى الإعلامن الرياضي بالقيم والتقاليد المصرية الأصيلة لمنع التجاوزات ؟.

واقترح البرلماني تشكيل لجنة داخل وزارة الشباب والرياضة، ينضم لها خبراء الإعلام الرياضي لوضع ميثاق شرف تلتزم به جميع المؤسسات الإعلامية والصحفية العاملة فى المجال الرياضى.