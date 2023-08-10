وزير الطيران يستعرض الخطط والتدابير الأمنية بالمطارات المصرية

كتب- محمد عبيد:​

عقد الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، اجتماعا أمنيا موسعا بمقر وزارة الطيران بالعاصمة الإدارية الجديدة مع أعضاء اللجنة الأمنية العليا وممثلي الأجهزة الأمنية العاملة بمطار القاهرة الدولي وقيادات وزارة الطيران المدني وبعض رؤساء الشركات التابعة ومسئولي قطاعات الأمن بالوزارة.

جاء الاجتماع لاستعراض التدابير الأمنية بمطار القاهرة والمطارات السياحية، وتقييم الوضع الأمني واستعراض خطط التأمين خلال الفترة القادمة.

وأكد الفريق محمد عباس، أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات لمتابعة وتطبيق الخطط الأمنية وتقييم الإجراءات المتبعة في كل مراحل السفر.

وأشار إلى أهمية تطبيق اللوائح والقواعد بمنهجية واضحة ومحددة وفقًا لأعلى المعايير والمواصفات الدولية الموصى بها من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو".

كما أشار الوزير إلى ضرورة مواصلة تدريب وتوعية جميع المتعاملين مع المنظومة الأمنية داخل المطارات المصرية، مؤكدا أن الجميع يعملون تحت منظومة واحدة ومتكاملة تهدف إلى تحقيق المصلحة العليا للوطن.

وشدد وزير الطيران على ضرورة تطبيق كل المعايير الأمنية بشكل دقيق وفعال ووفقًا لأسس منهجية وعملية محددة ومخطط لها مسبقا من خلال التنسيق الدائم مع مختلف الجهات المعنية داخل المطارات المصرية.

وأشاد الوزير بالتعاون الفعال مع جميع الجهات الأمنية مما يسهم في تفادي أي معوقات تتعلق بالتشغيل والسلامة الجوية، كما أشار إلى أهمية متابعة الوضع الأمني أولا بأول والتقييم المستمر للإجراءات الأمنية والتدابير الاحترازية المطبقة بالمطارات المصرية.​