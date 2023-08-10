ضبط سجائر "ماريجوانا" وأقراص مخدرة مع راكبين بمطار القاهرة
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كتب- محمد عبيد:
نجحت جمارك مطار القاهرة الدولي في ضبط راكب أجنبي يهرب كمية من السجائر الملفوفة بنبات الماريجوانا المخدر فور وصوله من دولة هولندا، وآخر مصري الجنسية بحوزته أشرطة لعقار الترامادول المخدر فور وصوله من دولة تنزانيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهما.
أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من أمستردام، استوقف حسام الشافعي، مأمور الجمرك، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد عبد العليم، مأمور الجمرك، ومحمود شحاته، رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل الحقائب بين الملابس.
وكلف جورج الفونس، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، بسمة حسني، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط كمية من السجائر بهم نبات الماريجوانا بلغ عددهم 23 سيجارة.
والمحاولة الثانية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من دار السلام وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار، تم ضبط راكب مصري بحوزته 21 شريطا لعقار الترامادول المدرج في جداول المخدرات بإجمالي 210 أقراص، وتم الضبط بواسطة مصطفى حسن، مأمور الجمرك، وحازم علي، مدير الحركة المشرف على الصالة.
وأمر الدكتور حسين هيكل، مدير الإدارة الرابعة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 199 ضد الراكب الأول، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 200 ضد الراكب الثاني، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكبين للنيابة لحيازة مواد مخدرة.
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