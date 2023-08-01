وزير الصحة: القضاء على فيروس سي وفر 23 مليار جنيه للدولة

كتب - مصطفى عريشة:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن وزارة الصحة والسكان عبر سنوات قليلة، ومن خلال الجهود الوطنية المبذولة في مواجهة الالتهاب الكبدي، استطاعت تحقيق نتائج غير مسبوقة في اكتشاف والقضاء على الفيروسات الكبدية وفيروس سي، لم تستطع دول متقدمة في تحقيقها.

وأضاف عبد الغفار في كلمته باحتفالية اليوم العالمي للفيروسات الكبدية عبر تقنية الفيديو كونفرانس من العلمين، أن المنظمات الدولية أشادت بهذا الإنجاز، لافتا إلى أكبر مسح قمنا به على مستوى العالم للكشف عن الفيروسات الكبدية وفيروس سي في مصر، وهذا حدث في فترة قليلة وتمكنا في علاج المرضى.

وتابع الوزير: نشهد نموذج من الاستدامة في الكشف وعلاج كل الأعراض التي تسبب فيها فيروس سي، بالتعاون مع الشركات العالمية.

وأكد عبد الغفار، أن العائد الاستثماري الذي جنته مصر بعد القضاء على فيروس سي وصل إلى 359% ووفرنا أكثر من 23 مليار جنيه للدولة.

وأشار عبد الغفار، إلى أنه من خلال قاعدة البيانات الموجودة لدينا لعلاج سرطان الكبد ومبادرات الصحة في الكشف عن الأورام وعلاجها، حققنا نتائج جيدة سنحتفل بها قريبًا.