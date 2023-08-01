محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

الجيزة - أ ش أ:

اعتمد محافظ الجيزة أحمد راشد نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) الدور الثاني للعام الدراسي "2022-2023"، وذلك بحضور مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أشرف سلومة، بنسبة نجاح 83.66%.

وذكرت محافظة الجيزة- في بيان، اليوم الثلاثاء- أن إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات بالدور الثاني بلغ 29 ألفا و552 طالبًا وطالبة، وبلغ إجمالي عدد الحاضرين 25 ألفا و54 طالبًا وطالبة بإجمالي ناجحين 20 ألفًا و960 طالبًا وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 100%، حيث نجح 12 طالبا وطالبة الذين حضروا الامتحان، كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100%.

وأضافت المحافظة أن الإحصائيات النهائية للدورين معًا الأول والثاني الدراسي جاءت: تقدم 192 ألفًا و238 طالبًا وطالبة، حضر 190 ألفًا و101 طالب وطالبة، وحصل على الحد الأدنى للنجاح 180 ألفًا و738 طالبًا وطالبة بنسبة مئوية 95.07%.

وأشارت إلى أن نسب النجاح في الإدارات جاءت كالتالي: إدارة الواحات البحرية 99.77%، والشيخ زايد 99.13%، والدقي 98.94%، والعمرانية 98.44%، وشمال الجيزة 98.18%، والعجوزة 98.18%، والحوامدية 97.75%، والعياط 97.74%، والوراق 97.71%، والهرم 97.56%، وأطفيح 97.52%، والبدرشين 97.25%، ومنشأة القناطر 97.24%، والصف 97.10%، وكرداسة 96.58%، و6 أكتوبر 95.57%، وأوسيم 95.17%، وجنوب الجيزة 93.89%، وأبو النمرس 86.65%، وبولاق الدكرور 77.57%.