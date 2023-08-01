ممثل "الإصلاح والتنمية" بالحوار الوطني للرئيس السيسي: "جمعتنا رغم اختلافنا"

القاهرة - مصراوي:

أشاد مصطفى جبريل، ممثل حزب الإصلاح والتنمية في الحوار الوطني، بالجلسات المنعقدة للحوار الوطني على مدار الفترة الماضية، والتي جرى التطرق فيها إلى كثير من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "تحديات العمل النقابي العمالي" بالحوار الوطني، حيث أكد الحضور أن حماية النقابيين لن تحدث إلا بتشريع جديد، ولابد من تطوير نظام العمل.

ووجه "جبريل" رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، انطلاقًا من كونه الداعي والداعم للحوار الوطني، قائلًا: "جمعتنا كلنا هنا باختلافنا وتنوعنا وأيديولوجياتنا المتباينة، نسمع بعض ونناقش بعض على أرضية واحدة وهي مصلحة البلد، ويمكن الكل وقف واتكلم ولقى حد يسمعه يمكن أجيال تانية هتيجي لا هتلاقي مكان هنا ولا هتلاقي حد يسمعها".

وأضاف: "هذه الحالة الحوارية يجب ألا تكون استثناءً في تاريخ هذا الوطن، بل يجب أن ينبثق عن هذا الحوار مظلة تظل تحافظ على هذا الجمع بهذا الشكل وهذا التنوع، كما يجب إنشاء كيان على نفس هذا المستوى يكون مركزا للحوار واستشراف المستقبل، وتكون تبعيته مباشرة لرئيس الجمهورية، علشان نفضل نسمع بعض ونناقش بعض في مشاكل النهاردة ومشاكل بكره".

وتابع: "هذا الكيان علشان نقول للحكومة على الغلط ونصلحه واللي محتاج تعديل أول بأول نعدله.. ربما أعظم توصية نخرج بيها من الحوار الوطني قد نحتاج تعديلها بعد 4 أو 5 سنين.. فالقوانين تتغير بتغير الظروف والمستجدات وتطور المجتمعات"، مشددًا على أن التاريخ سيسجل في صفحة من صفحاته أن الحوار في مصر بدأ في عهد الرئيس السيسى ولن ينتهي.