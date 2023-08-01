موجات حرارة محتملة.. تفاصيل خطة "الري" خلال أغسطس واستعدادات موسم السيول

كتب- أحمد السعداوي:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لاستعراض خطة الوزارة للتعامل مع موجات الحرارة المحتملة خلال شهر أغسطس الحالي والتي تتزامن مع فترة أقصى الاحتياجات الحالية .

ووجه الدكتور سويلم بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد بين كل أجهزة الوزارة، وقيام قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري ومديري عموم الري بالمحافظات بالوجود الدائم على الطبيعة؛ لمتابعة حالة الترع والتعامل الفوري مع أية شكاوى للمزارعين من نقص المياه، مع المتابعة الدائمة لحالة الري خلال أدوار العمالة؛ للتأكد من وصول مياه الري لكل المزارعين وإتمام عملية الري لكامل الزمام خلال دور العمالة .

ووجه سويلم بأن يتم إطلاق التصرفات المائية القصوى طبقًا للسعة الاستيعابية لكل ترعة خلال فترات ارتفاع درجة الحرارة؛ لضمان توفير الاحتياجات المائية للمزارعين .

واستعرض الوزير خلال الاجتماع موقف أعمال تطهيرات الترع بمختلف المحافظات، مشدداً نحو استمرار أعمال تطهيرات الترع ومتابعة حالة الترع التي سبق تطهيرها؛ لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة بالترع دون أي عوائق، مع التنسيق الدائم مع أجهزة وزارة الزراعة للمرور على المساقي الخصوصية واتخاذ اللازم نحو تطهيرها حال الحاجة إلى ذلك؛ لضمان وصول مياه الري إلى الأراضي الزراعية .

وأكد سويلم أهمية الدور المجتمعي للمنتفعين في ترشيد استخدام المياه من خلال قيام المزارعين بالري الليلي لأراضيهم الزراعية لتقليل البخر وترشيد الاستخدامات المائية؛ خصوصًا خلال فترات الموجات الحارة .

ووجه الوزير بدراسة كل الاحتياجات اللازمة لتدعيم الإدارة المركزية لتوزيع المياه والإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية سواء بالموارد البشرية أو المعدات والأجهزة والسيارات، نظراً للدور المهم لهذه الإدارات في ضمان توزيع المياه بين مختلف المنتفعين بكفاءة وعدالة ومتابعة حالة المجاري المائية وضمان قدرتها على إمرار التصرفات المائية المطلوبة .

واستعرض سويلم خلال الاجتماع إجراءات تطهير مخرات السيول الجارية حالياً لعدد ١١٧ مخر سيل بأطوال إجمالية ٣١٨ كيلومترًا؛ لضمان تطهيرها بشكل كامل استعداداً لموسم السيول والأمطار الغزيرة المقبل .

واستعرض وزير الري حصرًا لحالة المعدات المختلفة المستخدمة في تطهيرات الترع والتابعة للإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية؛ حيث يشتمل الحصر على حالة المعدات واحتياجاتها من الصيانة وقطع الغيار وتكلفة الإصلاح.

ووجه سويلم بالبدء الفوري في صيانة المعدات للاستفادة منها في أعمال التطهيرات، مع النظر في إعادة هيكلة إدارات الصيانات الوقائية التابعة للإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية، لتفعيل مهامها في مجال أعمال تطهير الترع وصيانة المنشآت المائية، والسعي لتوفير عدد من سائقي المعدات لسد العجز الحالي في السائقين، والتنسيق بين مختلف جهات الوزارة لتبادل المعدات والعمالة الفنية المتخصصة في ما بينهم طبقاً للحاجة .