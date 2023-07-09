تعرف على السعر المقترح لتذكرة حديقة الحيوان بعد التطوير.. ومصير الحيوانات

كشف اللواء محمد رجائي، مدير حدائق الحيوان بوزارة الزراعة، عن السعر المقترح لتذكرة دخول حديقة الحيوان بالجيزة، بعد أعمال التطوير التي ستسمر لمدة عام نصف.

وقال "رجائي" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": إن سعر تذكرة الحديقة لن تستمر كما هي بقيمة 5 جنيهات، بل ستتراوح ما بين 25 إلى 30 جنيهاً، حتى تستطيع الحديقة الاستمرار في مواكبة التطور والحفاظ عليها، إذ ارتفعت مصاريفها السنوية من 12 إلى 17 مليون جنيه.

وأوضح مدير حدائق الحيوان، أن الحيوانات خلال فترة التطوير ستظل في أماكنها وسيقدم لها كافة وسائل الرعاية الغذائية والطبية، وبناء أماكن جديدة خاصة بها.

من جانبه قالت مها صابر، مدير مكتب مدير حدائق الحيوان، إن الحديقة بعد تطويرها ستكون "عالمية"، من خلال مواكبتها للمعايير الدولية المطلوبة.