عدوان غاشم.. جبالي يحذر من التداعيات الخطيرة للتصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

كتب- نشأت علي:

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية الغاشمة ما زالت تنتهك أحكام القانون الدولي، والشرعية الدولية، وحرمة المدنيين الآمنين، فقد شاهدنا جميعًا العدوانَ الغاشم الذي شنه الكيان الإسرائيلي المحتل على مدينة جنين الفلسطينية ومخيّمِها، مما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى، ولم يقف عند هذا الحد، بل أغارَ بلا هوادة على مدينة غزة، وشدد حصاره على مدينة القدس.

وأضاف جبالي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: من تحت قبة مجلس النواب المصرى، يدينُ نواب الشعب ويرفضون بأشد العبارات والمعاني الاعتداءات الإسرائيلية السافرة والمتكررة ضد المدن الفلسطينية، ويحذرون من التداعيات الخطيرة للتصعيد الإسرائيلي المستمر ضد الفلسطينيين، والتي لن ينتُجَ عنها سوى إذكاء نيران الاحتقان، وتوسيع دائرة العنف بين الطرفين، وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني، كما أنها لا تعيق المساعي المصرية والإقليمية والدولية فقط، بل ترتد بها للخلف خطوات وخطوات؛ المساعي التي تنشد دومًا خفضَ حالة التوتر في الأراضي المُحتلة.

وتابع جبالي: ويؤكد مجلس النواب المصري ضرورة وقف الحملات المتكررة والمتصاعدة ضد المدنيين الفلسطينيين، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصولَ إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وَفقًا لقرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن.

وقال رئيس المجلس: ويناشدُ المجلس الأطرافَ الفاعلة دوليًّا بسرعة التدخل لوضع حد لهذه الانتهاكات وتوفير الحماية المناسبة للشعب الفلسطيني التي فرضتها قواعدُ القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية.

واختتم جبالي كلمته: "حفظَ اللهُ شعوبَنا جميعًا من كل شر وسوء.. ووفقنا لما فيهِ الخير والأمن والأمان".