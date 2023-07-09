مشروع تعديل قانون الاستثمار.. طلب برلماني بخريطة استثمارية في قطاع الزراعة

كتب- نشأت علي:

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إنه في ظل الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليًّا، ليس أمامنا مخرج سوى زيادة حجم الاستثمار، متابعًا: ليس بمجرد إقرار قوانين؛ بل لا بد من تهيئة المناخ والعقول في ذلك الأمر لمواجهة البيروقراطية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس؛ لمناقشة مشروع تعديل قانون الاستثمار.

وأضاف الحصري أن زيادة حجم الاستثمارات تتطلب توفير بيئة تشريعية مناسبة، وأيضًا تنمية قدرات العاملين بالمجال؛ خصوصًا أن المنطقة من حولنا تشهد تغييرات كبيرة في الاستثمار، ما يتطلب منا مواكبة تلك التغييرات حتى لا نتخلف عنها.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب إلى أهمية الاهتمام بالاستثمارات الزراعية ضمن قطاعات الاستثمار، وذلك من خلال إعداد خريطة استثمارية في الزراعة محددة الأماكن ومناطق توفر المياه، ونوعية المحاصيل وأصنافها؛ لتحقيق ما تطمح إليه الدولة بقيادة الرئيس السيسي في ذلك القطاع، مثمنًا اهتمام الرئيس بقطاع الاستثمار وتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار الذي يعد إحدى الأدوات المهمة في النهوض بذلك القطاع المهم من خلال بحث كل معوقات ودراسة التسهيلات والحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمار.