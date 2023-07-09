إجرام.. زعيم الأغلبية يطالب بتدخل دولي لحماية الفلسطينيين من العدوان الإسرائيلي

كتب- نشأت علي:

طالب النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية في مجلس النواب، بتدخل دولي وقانوني لحماية الفلسطينيين من العدوان الإسرائيلي على المدنيين.

ووجه الشريف، خلال كلمته في الجلسة العامة، اليوم الأحد، الشكر إلى رئيس مجلس النواب على البيان الصادر باسم المجلس، الذي يدين العدوان، ووجه تحية إلى القيادة السياسية المصرية التي لم تتخل عن القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر دومًا راعي القضية الفلسطينية.

وطالب زعيم الأغلبية بتدخل بشكل دولي وقانوني لحماية أهلنا في فلسطين؛ لأن ما يحدث تعدى جميع الأعراف الإنسانية، مؤكدًا أنه ليس اعتداء على دين ولكنه اعتداء على الإنسانية، قائلًا: "يتحتم على الجميع تكاتف الجهود وحماية أهلنا في فلسطين".

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، النائب أحمد خليل، إن ما يحدث "إجرام مبين وكأنها صفعة وكأنها صيحة تقول إن هؤلاء الظلمة المعتدين ليس لهم أي حل إلا المواجهة الكاملة".

واعتبر خليل أن العدوان في جنين "بالونة اختبار إذا نجحت الإبادة ربما ينتقل إلى رام الله ونابلس وربما تتسارع الخطوات".

وقال خليل: نطالب بمزيد من الخطوات التي توقف هذا الإجرام عند حده، هذه الخطوة مختلفة في الأسلوب والحجم والكيف وطريقة التناول، إجرام يعلن للجميع أن اليهود أشد الناس عداوة".