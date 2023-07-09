تحذير من ارتفاع الأمواج.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

اضطراب في الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

كتب- محمد شاكر:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال 6 أيام بدءا من الأحد 9 يوليو 2023، حتى يوم الجمعة 14 يوليو 2023.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على جميع الأنحاء.

وأوضحت الهيئة، بأن ارتفاع نسبة الرطوبة نهارًا، يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح من «2 إلى 3» درجة مئوية.

كما حذرت من أن نشاط الرياح يؤدي إلى ارتفاع الأمواج على سواحل الغربية للبحر المتوسط من مطروح حتي بورسعيد.

حالة الطقس الأحد والاثنين..

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب في الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط «مطروح - الضبعة - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - دمياط»، لتكون سرعة الرياح من 50 إلى 70 كم/س، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من «2.5 إلى 4 متر».

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

طقس الثلاثاء..

تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس الأربعاء..

تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس الخميس والجمعة

تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.