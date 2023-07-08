وزيرا الزراعة فى مصر ولبنان يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

كتب- أحمد مسعد:

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عباس الحاج حسن، وزير الزراعة اللبناني، ذلك لبحث معه سبل وآليات دفع التعاون المشترك بين مصر ولبنان في المجالات الزراعية المختلفة، ومنها تدعيم التكامل الزراعي بين البلدين والتعاون في مجال زيادة الصادرات الزراعية وإزالة أي معوقات أمام تسهيل حركة التبادل الزراعى بين البلدين الشقيقين.

الوزيران بحثا كذلك آلية تقديم الدعم والخبرة المصرية في مجال الاستزراع السمكى للأشقاء في لبنان.

وكذلك تم استعراض تحسين السلالات في مجال الإنتاج الحيواني والذكاء الاصطناعي وأيضًا مكافحة العفن البني في محصول البطاطس.