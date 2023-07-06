ما هو منخفض الهند الموسمي وكيف يؤثر على مصر؟.. الأرصاد توضح

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن منخفض الهند الموسمي بدأ بالتمدد.

وأوضحت الهيئة، أن منخفض الهند الموسمي هو منخفض حراري ضخم يؤثر على ثلاث قارات هن أسيا وأفريقيا وأوروبا، ويبدأ في التشكل على الأراضي الهندية بداية من شهر أبريل من كل عام، ثم يتعاظم تأثيره في شهر يونيو ويوليو ويسيطر على مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية ويصل إلى بلاد الشام وتركيا ومصر.

وتابعت: "ويبدأ بعد ذلك في الضعف بداية من شهر سبتمبر ويتلاشى تمامًا في أكتوبر، ويلعب هذا المنخفض دورًا في جذب الرياح الموسمية الاستوائية إلى الهند و جنوب شرق أسيا، ويؤدي هذا المنخفض إلى ارتفاع درجة ا في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام و العراق لتتجاوز في العراق وغرب إيران الـ 50 مئوية أغلب الصيف"

ويسبب كذلك موجات حارة قوية في مصر، قد يسجل منخفض الهند الموسمي قيم ضغط جوي منخفضة قد تصل خلال شهر يوليو إلى أدنى من 995 ملليبار، وخلال هذه الفترة من كل عام تتعرض مصر إلى ارتفاع في درجات الحرارة بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.