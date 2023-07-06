الحكومة تكشف حقيقة تقديم لحوم غير صالحة لنزلاء أحد فنادق الغردقة

كتب- محمد غايات:

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم نشوب مشاجرة بأحد فنادق الغردقة نتيجة تقديم لحوم غير صالحة للنزلاء.

وقال المركز، في بيان، اليوم الخميس، إنه بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لتقديم لحوم غير صالحة للنزلاء بأحد فنادق الغردقة.

وأوضحت الوزارة أنه فور تداول الفيديو تم تشكيل لجنة من مسئولي وزارة السياحة والآثار ومديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر وغرفة المنشآت الفندقية لفحص اللحوم الموجودة بهذه المنشأة الفندقية للتأكد من سلامتها والكشف عن مدى جودتها، والتي أكدت أن اللحوم المقدمة بالمنشأة الفندقية سليمة وسارية الصلاحية، دون وجود أي أنواع من اللحوم المخالفة.

وأشارت إلى أن المشاجرة التي تظهر بمقطع الفيديو المتداول كانت بين مستأجري وحدات الإسكان السياحي بالفندق وذويهم لأسباب لا علاقة لها بنوعية اللحوم المقدمة لهم، مُناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة التي تستهدف الإضرار بسمعة السياحة المصرية.

وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة قلق المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (mota.gov.eg).

وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).​