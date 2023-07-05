حدث في 8 ساعات| تفاصيل الاجتماع الأسبوعي للحكومة.. ونتيجة الدبلومات الفنية 2023

كتب - عمر كامل:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، 5 يوليو 2023، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء، ونقاش اللجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول لقانون إلغاء إعفاءات لأنشطة استثمارية واقتصادية

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

تفاصيل مناقشة "خطة النواب" قانون إلغاء الإعفاءات بشأن الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية

ناقشت لجنة الخطة والموازنة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

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ظهرت الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.

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ظهرت الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

4 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليها

استعرض مجلس الوزراء مجموعة الخطوات التنفيذية المتخذة، والتي من شأنها أن تسهم في إقرار الآليات والضوابط لتحديد مدى زمنى لصرف تعويض المستثمرين عن نزع الملكية، بما لا يزيد على 3 أشهر، وكذا ما يتم اتخاذه لإعداد قاعدة بيانات مميكنة للتعويضات المنصرفة عن إجراءات نزع الملكية، وإنشاء منظومة متكاملة لحوكمة تلك الإجراءات، وذلك تنفيذاً للقرارات الصادرة عن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، الذي عقد مؤخراً برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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يوفر 1200 فرصة عمل.. موافقة حكومية على مجمع صناعي جديد ببرج العرب

استعرض مجلس الوزراء الخطة الاستثمارية المقدمة من شركة "ألستوم" الفرنسية لإنشاء مجمع صناعيّ بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

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بالعاصمة ويندهوك.. تفاصيل لقاء رئيس جامعة عين شمس بنائب رئيس جمهورية ناميبيا

التقى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بمعالي نائب رئيس جمهورية ناميبيا Nangolo Mbumba، والوزيرة Itah Kandji-Murangi وزيرة التعليم العالي والتدريب والابتكار بجمهورية ناميبيا، وعدد من رؤساء الجامعات الأفريقية، وذلك خلال زيارته الحالية لجمهورية ناميبيا.

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الحديد يتراجع 2700 جنيه.. ننشر أسعار مواد البناء خلال النصف الأول من 2023

أصدرت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، قطاع الإسكان والمرافق الإدارة المركزية لمواد البناء، نشرة أسعار مواد البناء، والتي أظهرت تغيرا كبيرا في الأسعار خلال النصف الأول من 2023.

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دون زيادة أسعار.. "التموين": صرف 30% من مقررات يوليو حتى الآن

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إنها مستمرة في صرف السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية، وإنه تم صرف ما يقرب من 30% من مقررات شهر يوليو الجاري حتى الآن، مع طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولًا بأول للمواطنين.

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