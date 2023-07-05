مناقشات ساخنة بشأن تعديلات قانون الاستثمار.. ننشر تفاصيل اجتماع "اقتصادية النواب"

كتب- نشأت علي:

شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مناقشات ساخنة حول تعديل قانون الاستثمار.

وأكد آسر منير، مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار يقدم حوافز مجزية للاستثمار في مصر؛ موضحًا أن المشروع هدفه خلق مناخ استثماري وجذب مزيد من رؤوس الأموال.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم؛ لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧.

ونوه منير بأن المشروع القانون يتضمن زيادة بعض الحوافز الخاصة بالاستثمار، لافتًا إلى أن المشروع يتضمن موافقة واحدة تصدر من الهيئة العامة للاستثمار.

وأبدى النائب أحمد فرغلي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اعتراضه على تمثيل الهيئة؛ حيث كان من المفترض حضور رئيس الهيئة بنفسه في قانون مهم بهذا الشكل، على حد قوله.

ولفت آسر منير، إلى أن رئيس الهيئة العامة للاستثمار اعتذر عن عدم الحضور بسبب وجوده خارج البلاد.

وقال محمد علي عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الهدف من التعديل هو وجود مناخ استثماري جيد يتيح المزيد من الفرص ويسهل على المستثمرين.

وأكد الدكتور محمد عبد العليم، مستشار رئيس مجلس النواب، أن تعديلات مشروع قانون الاستثمار الجديدة تم إجراء تعديلات عليها عقب الاعتراضات التي تعرض لها المشروع عند مناقشته بمجلس الشيوخ .

وقال مستشار رئيس المجلس، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم لمناقشة تعديلات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة2017: "مشروع القانون ما كانش جاي بالشكل ده بسبب الاعتراضات التي حدثت عليه في الشيوخ، وعملوا عدة تعديلات طالب المستشار حنفي جبالي بضرورة أخذها في الاعتبار".

وكشف النائب عن التنسيق بين الدكتور حنفي جبالي رئيس البرلمان، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لأخذ ملاحظات مجلس الشيوخ في الاعتبار، وتم التوافق على التعديلات المعروضة حاليًّا بناء على الاجتماعات التنسيقية التي تمت .