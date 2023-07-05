الحديد يتراجع 2700 جنيه.. ننشر أسعار مواد البناء خلال النصف الأول من 2023

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدرت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، قطاع الإسكان والمرافق الإدارة المركزية لمواد البناء، نشرة أسعار مواد البناء، والتي أظهرت تغيرا كبيرا في الأسعار خلال النصف الأول من 2023.

ولأول مرة في 2023، يتراجع سعر طن الحديد والذي سجل 37.5 ألف جنيه، بتراجع بلغ 2.7 جنيه، حيث سجل خلال شهري إبريل ومايو 40 ألف جنيه و200 جنيه.

وتشمل النشرة أسعار مواد البناء الاساسية، التكسيات، مواد عازلة، دهانات، المستلزمات الكهربية، وخامات التشطيب والمواسير مع دراسة التغير في الأسعار ونسب التضخم.

سجل سعر طن الأسمنت البورتلاندي 1750 جنيها، وبذلك تكون الأسعار سجلت تراجعا بقيم تصل لـ1500 جنيه.

لكن بلغت نسبة التغيير في الأسعار خلال الـ12 شهر الماضيين 80% حيث كان طن الأسمنت العام الماضي في نفس التوقيت 1060 جنيها.

وسجل سعر الـ 1000 طوبة من الطوب الأسمنتى المصمت 1500 جنيه بزيادة بلغت 5% عن مارس الماضي والذي كان 1400 جنيه.

وارتفع سعر الـ 1000 طوبة من نوع بلوك الطفلي 420 جنيها خلال 2023، حيث سجل الـ 1000 طوبة 4 آلاف و765 جنيها، فيما كان السعر في بداية العام 4330 جنيها.

ووصل سعر متر الرمل لـ 95 جنيها، بزيادة 18.8% عن يناير الماضي والذي سجل المتر 80 جنيها.

وجاءت تفاصيل باقي الأسعار والمواصفات على النحو التالي: