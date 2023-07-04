"كهرباء القناة": تزويد مدينة دهب بمغذيين جديدين لخدمة القرى السياحية

كتب-محمد صلاح

أعلن المهندس سامي أبو وردة، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، تزويد مدينة دهب في جنوب سيناء بمغذيين جديدين حسب المخطط له مع بداية العام المالي الجديد الذى بدأ مع بداية الشهر الجاري.

وأوضح رئيس الشركة في تصريح خاص لمصراوي، أن مدينة دهب تضم 4 مغذيات للتيار الكهربائي، وسيتم تزويدها بمغذيين جديدين لتخفيف ارتفاع الأحمال وضمان استقرار التيار الكهربائي للفنادق والمنتجعات السياحية ليصبح إجمالي المغذيات التي تخدم المدينة 6 مغذيات.

وأكد رئيس الشركة ان العمل على تنفيذ الموزعات الجديدة بمدينة دهب سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك لعدم تكرار أي أعطال او تذبذب في التيار الكهربائي مثل العطل الذي وقع صباح يوم الجمعة الماضي ثالث أيام عيد الأضحى المبارك الذي شهد ارتفاعا في الأحمال نظرا للإقبال الكبير على الفنادق والقرى السياحية لقضاء عطلة العيد.

وأشار إلى أن فرق الطوارئ التابعة للشركة قامت بإصلاح العطل الذي وقع في مدينة دهب امس في وقت قياسي وتم عودة التيار في نفس اليوم للمدينة بالكامل.