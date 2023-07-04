محافظ السويس يلتقي وفد "صحة النواب" ويستعرض وضع القطاع الصحي

كتب- نشأت علي:

استقبل اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب بديوان عام المحافظة في مستهل زيارتهم للمحافظة والمقرر لها أن تستمر ثلاثة أيام، قبل التوجه إلى جولة لتفقد المنظومة الصحية بمحافظة السويس التي تشهد وضع اللمسات الأخيرة تمهيدًا لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل.

واستعرض اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس جهود المحافظة في تجهيز وإعداد وتطوير المراكز الطبية والمستشفيات ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل وكيفية توفير الدعم المالي اللازم من المحافظة لتوفير وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

واستعرض المحافظ أمام وفد لجنه صحه النواب «برزنتيشن» عن تشخيص وضع القطاع الصحي في المحافظة خلال ٥ سنوات من مشاكل ومعوقات وحلول. وكان في استقبال الوفد البرلماني بديوان عام المحافظة الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعه السويس والدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ.

ومن جانبه، طالب اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس الدعم من لجنه الصحة بمجلس النواب لمستشفي الجامعي بالمحافظة وسرعه الانتهاء منها، مشيرا إلى أن المحافظة لا تتوالي أي جهد في تطويرها، موؤكدا على أن المستشفي الجامعي ستكون قاطرة المنظومة الصحية في المحافظة مشيرا إلى أن العيادات الخارجية تم الانتهاء من تجهيزاتها ولكن قله الدعم المقدم وتشابكات الوزارات بين التعليم العالي والصحة والتخطيط ونحن نعمل على افتتاحها قريبا.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنه الصحة بمجلس النواب، على كل الدعم لمحافظة السويس في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وتذليل أي عقبات أمام المؤسسات الصحية بالمحافظة من مستشفي لوحدات صحية، مؤكدا على أنها منظومة متكاملة في إطار المصلحة العامه مطالبا نواب السويس في تقديم طلبات المحافظة الصحية لدعمها داخل لجنه الصحة بمجلس النواب خاصه مستشفي الجامعة والانتهاء من تجهيزها وكذلك الأقسام التي تشملها.

وأكد الوحش أن تطبيق منظومه التأمين الصحي الشامل يضمن مستويات مميزة في الخدمة الطبية ما بين المستشفيات في التأمين الصحي الشامل والمستشفيات الخاصة لتقديم افضل خدمه طبيه للمواطنين .

ويقوم وفد برلماني من لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم اليوم بزيارة ميدانية لمحافظة السويس لمتابعة استعدادات المحافظة للبدء في انطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالمحافظة التي تأتي ضمن المرحلة الأولي لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي والتي تتضمن محافظات (بورسعيد- الإسماعيلية- السويس- جنوب سيناء- الأقصر -أسوان)، بخطوات وإجراءات تمهيدية على فترات وجدول زمني محدد.

ويضم الوفد البرلماني أعضاء لجنه الصحة وكيل اللجنة النائب محمد الوحش والنائبة سهير عبدالحميد والنائبة ايناس عبدالحليم والنائبة امنيه رجب والنائب محمود ابو الخير والنائبة ميرفت عبدالعظيم والنائب محمود العزب والنائب أحمد دندش والنائب محمود مشعل والنائبة سمر سالم.