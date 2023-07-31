رئيس الوزراء يتابع موقف تشغيل وإدارة مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية



القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة تعد إحدى الصروح الرياضية المتميزة التي أنشأتها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة، وتمثل إضافة كبيرة للمنشآت الرياضية التي تتميز بها مصر، وتسهم في استضافة كبرى الفعاليات والأحداث والبطولات الدولية، وهو ما يتطلب الاستعداد جيدًا لإدارتها وتشغيلها وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية لإدارة المنشآت الرياضية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليومالاثنين، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة موقف تشغيل وإدارة مدينة مصر للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء هشام السويفي، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو "كونفرانس"، علي السيسي، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، والمهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، وعمرو إلهامي، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري.

وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور أشرف صبحي، العروض المقدمة من الشركات العالمية لإدارة وتشغيل "مدينة مصر للألعاب الأوليمبية"، موضحًا أن الشركات التي قدمت عروض التشغيل هي شركات متخصصة في التسويق الرياضي وإدارة الأصول والمنشآت الرياضية وتنظيم وتسويق المهرجانات الدولية في مختلف دول العالم، مشيرًا في هذا الصدد إلى نطاق الخدمات المقدم من تلك الشركات للمدينة الأوليمبية من خلال عنصري التسويق التجاري والمنشآت الرياضية، كما شرح الهيكل التنظيمي للإدارة العليا للمدينة وفقا للعروض المقدمة من الشركات.

واستعرض الوزير عناصر المفاضلة بين الشركات المتقدمة لإدارة وتشغيل المدينة، والتي من بينها سابقة الأعمال والخبرات في إدارة المنشآت الرياضية المماثلة.