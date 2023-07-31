وزيرة الهجرة: الرئيس والحكومة حريصان على دعم متطلبات أبناء الجاليات المصرية بالخارج

كتب- إسلام لطفي:

أشادت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بمشاركة رموز وممثلي كل فئات ومكونات المجتمع المصري في الخارج، خلال فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج، والذي انطلقت فعالياته اليوم الإثنين، بتنظيم من وزارة الهجرة، وبمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين، وأكثر من ألف مصري ومصرية من المقيمين في أكثر من 55 دولة حول العالم، وممثلي شركة المصريين في الخارج.

وأكدت جندي، خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أهمية النتائج الإيجابية المتحققة على أرض الواقع من تعاون وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، مع أبناء مصر في الخارج على مدار العام الماضي.

وشددت الوزيرة على حرص أبناء مصر في الخارج على المشاركة في دعم جهود التنمية في وطنهم الأم والذي يأتي بإنجازات عظيمة.

وأكدت جندي انحياز الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكل الجهات المعنية للدولة، بدعم متطلبات أبناء الجاليات المصرية في الخارج؛ كونهم أبناء مخلصين للوطن، وسفراء للدولة المصرية في الخارج.

وأشارت الوزيرة إلى حرصها على العمل على مدار الساعة مع أبناء مصر في كل أنحاء العالم، وتأكيد مواصلة بذل كل جهد بلا كد أو تعب؛ لتحقيق كل ما يخدم أبناء مصر في الخارج، والتغلب على أي تحديات أو صعوبات قد تواجههم