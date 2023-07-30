الحوار الوطني.. حزب الاتحاد يطالب بتفعيل عقوبات المال السياسي والرشاوى الانتخابية

كتب- إسلام لطفي:

اقترح رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، تفعيل المواد المتعلقة بتحديد الحد الأقصى للإنفاق على الانتخابات، بالإضافة إلى تفعيل مواد عقوبات كل أشكال المال السياسي والرشاوى الانتخابية.

وأشار "صقر"، خلال كلمته بمناقشات قانون مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، الأحد، إلى المادة 26 من القانون المتعلقة بحصول المرشح على تبرعات من أشخاص اعتبارية فقط، مطالبا بأن يسمح له بالحصول على تبرعات من الأشخاص الطبيعية.

وشدد على ضرورة وضع مواد تتعلق بتنظيم الدعاية الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي، ووضع ضوابط حاكمة لها وللإنفاق عليها، وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي.

واقترح تفعيل مواد حظر استخدام الوظائف الإدارية في العمليات الانتخابية لما له يسببه من عدم تكافؤ الفرص، وتوسيع دور المجتمع المدني في متابعة الانتخابات ومراقبتها.

واقترح أيضا العمل بتغيير نظام القايمة المطلقة إلى النسبية غير المشروطة وإعادة تقسيم الدوائر وتفعيل المادة 103 من الدستور التي تقتضي تفرغ عضو مجلس النواب أو الشيوخ للعضوية.​