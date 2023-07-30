وزير الري يتابع شكاوى المزارعين بمنطقة بحر البقر بالشرقية

كتب- مصراوي:

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عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة حالة الري بزمام محطة (1) بحر البقر والحالة الفنية للمحطة.

واستعرض الدكتور سويلم، الموقف المائي بزمام محطة (1) بحر البقر والحالة الفنية للمحطة، حيث وجه بتكثيف مصلحة الري لأعمال تطهير دليل المجرى المائي أمام النطاق الواقي (شبك الإعشاب)، وقيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بتكثيف أعمال التطهير داخل المحطة (أمام وحدات الرفع) كإجراء عاجل لتحسين حالة الري.

كما تم التوجيه بقيام مصلحة الري -كإجراء مستديم- بإحلال النطاق الواقي الحالي أمام المحطة بنطاق واقٍ يعمل ميكانيكيا، لضمان التعامل الفعال مع المخلفات وإزالتها بشكل فوري لحماية طلمبات الرفع بالمحطة من الأعطال الناتجة عن دخول هذه المخلفات داخل الطلمبات.

وأكد وزير الري، استمرار أجهزة مصلحة الري ومصلحة الميكانيكا والكهرباء في متابعة أعمال التطهيرات بشكل مستديم، واستمرار تواجد الحفار القائم بتطهير النطاق الواقع أمام المحطة.

كما وجه الوزير، مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بتدقيق التصرفات الخارجة من المحطة وقياس الكفاءة الفعلية لطلمبات المحطة، مع دراسة إمكانية زيادة قدرة رفع المحطة من خلال تركيب وحدة طوارئ إضافية بها لتحسين حالة الري وحسم شكاوى المزارعين.

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