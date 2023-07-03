على منصة "نتفليكس".. "الهرم المفقود" يلقي الضوء على اكتشافات سقارة بين حواس ووزيري

كتب- محمد شاكر:

أعلنت منصة نتفليكس اليوم، عن فليم "المجهول.. الهرم المفقود " والذي يتناول اكتشافات البعثة المصرية برئاسة الدكتور زاهي حواس عالم المصريات ورئيس البعثة بمنطقة جسر المدير، والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورئيس البعثة المصرية بجبانة البوباسطيون.

وقال المخرج ماكس سالومون مخرج الفيلم الوثائقي "الهرم المفقود" الذي يعرض على نتفليكس أن العمل مع د.زاهي حواس عالم المصريات ومصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار حلم أصبح حقيقة.

وأوضح ماكس سالومون خلال حواره مع موقع The Egyptian Gazette أن الفيلم الوثائقي الهرم المفقود مختلف تماما عن أي فيلم وثائقي عن الحضارة المصرية لأن هذا الفيلم لا يسلط الضوء على أهمية الاكتشافات الأثرية التي اكتشفها علماء الآثار المشهورين حواس ووزيري فقط، بل يوضح علاقة كل منهما في عشقهما للآثار المصرية ورحلة البحث عن أسرار الحضارة المصرية.

ووصف ماكس سالومون د.زاهي حواس بالأسطورة وأن لديه لقب عالمي وهو الفرعون بسبب أنه أيقونة مصرية عالمية، وشكر سالومون حواي لأنه تحمل ضغط التصوير لأكثر من 43 يوما في الصحراء والرمال.

أما عن الدكتور مصطفى وزيري، قال ماكس سالومون: إنه نشيط للغاية لم ألتق برجل يتحرك بهذه السرعة من قبل، فهو يستطيع أن يكون في أماكن كثيرة في وقت واحد حيث إنه ساحر بشكل لا يصدق وودود ومتحمس للغاية.

وأوضح مخرج الفيلم أن هذا الفيلم على عكس الأفلام الوثائقية الأخرى، لا يدور هذا الفيلم حول الاكتشافات المذهلة فحسب، بل يدور حول الأشخاص الذين يقفون وراءها والعلاقات بينهم، وما يتطلبه الأمر حتى تصبح عالم آثار من شغف والالتزام المطلوبين لنجاح كل منهما في عشقهما للآثار المصرية ورحلة البحث عن أسرار الحضارة المصرية.

وقال "ماكس": إننا أردنا أن يكون الفيلم ملحمة سينمائية تبدو كبيرة وديناميكية مثل مغامرة إنديانا جونز على الشاشة الكبيرة، بدون راوي ، مجرد فيلم يغمر الجمهور في الدراما الحقيقية للناس والعلماء أمام الكاميرا التي تكافح ضد البيئة الصحراوية، تتفاقم مع إثارة البحث ولحظات الاكتشاف، وهذه قصة واحدة من أعظم الاكتشافات في عصرنا.

وأضاف: أردنا أن يكون الفيلم مختلفًا، على عكس أي شيء رأيناه من قبل. وكانت Netflix على استعداد لوضع الموارد وراء الفيلم لالتقاط تلك القصة. بدلًا من التصوير لبضعة أسابيع فقط، كنا نصور 43 يومًا موزعة على عام كامل. يكاد هذا غير مسموع في صناعتنا هذه الأيام ، إضافة إلى حقيقة أننا سنعمل مع الدكتور حواس الأسطوري ، الذي لم يكن فقط عالم آثار رائع ولكنه أيضًا شخصية رائعة، حيث شرع في تحقيق ما قد يكون أكبر اكتشاف في حياته المهنية. لذلك ، عندما يأتي إليك شخص ما بهذا النوع من العروض، فإن أي مخرج سيقفز على الفرصة.