السبت.. وزير التموين يكرم 200 طالب بتجارة القاهرة أنهوا تدريبًا بقطاع الوزارة
كتب- مصراوي:
يشارك الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في فاعلية تكريم 200 طالب وطالبة من كلية التجارة جامعة القاهرة لاجتازهم تدريب الوزارة، بحضور وإشراف الدكتور جمال شحاتة، عميد كلية التجارة جامعة القاهرة، وذلك في فرع الكلية بمدينة الشيخ زايد، السبت المقبل 8 يوليو.
من جهته، قال الدكتور جمال شحاتة، عميد كلية التجارة، إنه من المقرر الإعلان عن دفعة التدريب الجديدة من الطلاب خلال الفاعلية السبت المقبل، وتشمل تدريبات في مختلف قطاعات وزارة التموين وكل ما يتعلق بها وتخص دراسة الطلاب في الكلية، مشيرًا إلى أن تدريب الطلاب في وزارة التموين يأتي طبقًا لاتفاقية بين كلية التجارة ووزارة التموين.
وأضاف شحاته لـ"مصرواي" أن الكلية تهتم بالتدريب العملي من منظور ورؤية أن يكون هناك خريج من كلية التجارة فاهم ومدرك للواقع وليس دارس فقط، وذلك عبر التدريب العملي بجانب الدراسة.
سوق مصراوى
-
أفخر العطور الرجالية لصيف منعش وبأقل من 200 جنيهتفاصيل
-
أفضل لاب توب للعمل والدراسة.. بقسط شهري يبدأ من 178 جنيهاتفاصيل
-
3 أسرار للحصول على شعر كيرلي صحي وطبيعي في الصيفتفاصيل
-
أقوي مبيدات للصراصير والنمل وحشرات الصيف بأسعار تبدأ من 58 جنيهاتفاصيل
-
متنقل وموفر للكهرباء.. أفضل أنواع مبردات الهواءتفاصيل
-
أحدث صيحات البنطلون الجينز للرجال لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 199 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: