السبت.. وزير التموين يكرم 200 طالب بتجارة القاهرة أنهوا تدريبًا بقطاع الوزارة

كتب- مصراوي:

يشارك الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في فاعلية تكريم 200 طالب وطالبة من كلية التجارة جامعة القاهرة لاجتازهم تدريب الوزارة، بحضور وإشراف الدكتور جمال شحاتة، عميد كلية التجارة جامعة القاهرة، وذلك في فرع الكلية بمدينة الشيخ زايد، السبت المقبل 8 يوليو.

من جهته، قال الدكتور جمال شحاتة، عميد كلية التجارة، إنه من المقرر الإعلان عن دفعة التدريب الجديدة من الطلاب خلال الفاعلية السبت المقبل، وتشمل تدريبات في مختلف قطاعات وزارة التموين وكل ما يتعلق بها وتخص دراسة الطلاب في الكلية، مشيرًا إلى أن تدريب الطلاب في وزارة التموين يأتي طبقًا لاتفاقية بين كلية التجارة ووزارة التموين.

وأضاف شحاته لـ"مصرواي" أن الكلية تهتم بالتدريب العملي من منظور ورؤية أن يكون هناك خريج من كلية التجارة فاهم ومدرك للواقع وليس دارس فقط، وذلك عبر التدريب العملي بجانب الدراسة.