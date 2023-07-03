الشقة بـ884 ألف جنيه.. حجز وحدات مشروع الفيروز في 30 دقيقة

كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ بنك التعمير والإسكان، في الحجز الإلكتروني لشقق مدينة الغردقة، اليوم الاثنين في تمام الساعة العاشرة صباحا، وخلال اول 30 دقيقة تم حجز جميع الوحدات المتاحة للحجز.

ويتم الحجز من خلال الموقع الإلكتروني هنا.

ومشروع الفيروز بالغردقة يتكون من 25 مبنى سكني بإجمالي 174 وحدة سكنية بمساحات تبدأ من 89 مترا وحتى 100 متر من خلال تصميم 4 نماذج متميزة للمباني كل مبنى مكون من دور أرضي و2 دور متكرر.

ويصل مقدم الحجز لـ50 ألف جنيه يتم سدادها عن طريق بنك التعمير والإسكان، بجانب 500 جنيه مصروفات إدارية، ويبدأ الحجز الإلكتروني للشقق يوم 3 يوليو المقبل.

وتصل أسعار الشقق في مدينة الغردقة لـ884 ألف جنيه لمساحة الـ90 مترا، وتكون فترة السداد على 10 سنوات.

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