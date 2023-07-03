وزير الري: بدء الأنشطة التدريبية في المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي

كتب- أحمد مسعد:

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بدء الأنشطة التدريبية في المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي، حيث تم عقد دورة تدريبية افتراضية تحت عنوان "إدارة المياه للأغراض غير الزراعية في المناطق الحضرية" بمشاركة 24 متدربا إفريقيا، وذلك لمدة 5 أسابيع.

كان وزير الري قد تلقى تقريرا من المهندس طارق السيد رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري لمتابعة الأعمال التدريبية الجارية بمركز التدريب الإقليمي، والمركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PAN AFRICAN، والموقف التنفيذي لمشروع "برنامج تدريب المياه الإيطالي المصري - المعرفة المائية" water knowledge.

وقال الدكتور سويلم، إنه تم عقد دورة تدريبية "تحت عنوان "إدارة أنظمة الري، والتكيف مع ندرة المياه في الزراعة الإفريقية" خلال الفترة من 11 إلى 21 يونيو الماضي بمشاركة 15 من المتدربين الأفارقة، كما سيتم قريبا - في نهاية شهر أغسطس المقبل - عقد دورة تدريبية تحت عنوان "إدارة المياه المشتركة والدبلوماسية المائية" بمشاركة 20 متدربا إفريقيا.

وأضاف أنه قد تم تدشين المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PAN AFRICAN تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARe، والتي يعد العمل على بناء القدرات في مجال المياه أحد طرق تنفيذها، حيث وفرت مصر مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري لهذا الغرض.

كما استعرض سويلم، الموقف التنفيذي لمشروع "برنامج تدريب المياه الإيطالي المصري.. المعرفة المائية" والذي يهدف لتنمية وبناء القدرات الفنية والإدارية للكوادر العاملة بقطاع المياه في مصر والدول الإفريقية وتطوير البنية التحتية التدريبية وفق التقنيات التكنولوجية الحديثة، وتطوير آليات إدارة وتنمية الموارد المائية، وتحسين جودة وكفاءة العملية التدريبية بمركز التدريب، وإعداد وتطبيق مجموعة من البرامج التدريبية للعاملين بقطاع المياه من المصريين والأفارقة.

وأشار إلى أنه في إطار تنفيذ المشروع، تم تصميم 9 برامج تدريبية في مجال إدارة المياه، وذلك بعد تحديد الاحتياجات التدريبية للجهات المختلفة بوزارة الموارد المائية والري والوزارات المستفيدة من المشروع (البيئة - الزراعة - الإسكان - الكهرباء) لتدريب 389 متدربا بشكل فعلي، و875 متدربا عن بعد، بإجمالي 1264 متدربا من مصر والدول الإفريقية.

ولفت إلى أنه يجري حاليا تحت مظلة المشروع تنفيذ دورة تدريبية تحت عنوان "إدارة المياه بالمناطق الحضرية" اعتبارا من يوم 2 مايو 2023 ولمدة 15 أسبوع، بالتعاون مع جامعة تورينو، وبمشاركة 78 متدربا (55 متدرب مصري - 23 متدربا إفريقيا من 9 دول إفريقية)، كما يجري تنفيذ دورة تدريبية أخرى تحت عنوان "تقييم المخاطر البيئية بالمناطق الجافة وشبه الجافة اعتبارا من يوم 4 يونيو 2023 ولمدة 5 أسابيع، بمشاركة 40 متدربا من وزارات الري والبيئة والكهرباء والزراعة.

ومن المقرر عقد دورة تدريبية تحت عنوان "إدارة المياه السطحية والجوفية وحصاد الأمطار" اعتبارا من غد ولمدة 4 أسابيع بمشاركة 50 متدربا من وزارات الري والبيئة والكهرباء والزراعة، كما سيتم عقد دورة تدريبية تحت عنوان "إدارة المياه المشتركة" خلال شهر سبتمبر المقبل ولمدة 3 أسابيع لـ15 متدربا مصريا و20 متدربا إفريقيا.

جدير بالذكر أن مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية يتمتع بإمكانيات متميزة، حيث يعد المركز جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة في تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة، ويمتلك المركز إمكانيات تدريبية متميزة حيث يتم تدريب حوالي 6 آلاف متدرب مصري و200 من المتدربين العرب والأفارقة سنويا، كما يوفر المركز دورات تدريبية عن بعد من خلال المنصة التعليمية "مودل"، كما يتمتع المركز بإمكانيات لوجستية متميزة، عبارة عن مطعم وفندق يضم 178 غرفة و10 أجنحة فندقية، وحمام سباحة، وملعبين وصالة ألعاب رياضية.​