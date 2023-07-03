رطوبة عالية وحرارة شديدة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس بالظواهر الجوية

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم الإثنين يوجد ارتفاع في درجات الحرارة بحوالي درجتين.

وأضافت غانم، أن ارتفاع نسب الرطوبة خلال الفترة الحالية، تعمل على مزيد من الإحساس بارتفاع الحرارة بقيم تتراوح بين 3 إلى 4 درجات.

وأكدت أن درجات الحرارة على القاهرة الكبرى اليوم تسجل 35 درجة، وتكون المحسوسة 37 درجة، فيما تصل الحرارة على المناطق الجنوبية لـ 41 درجة والمحسوسة 44 درجة.

وتابعت: "الطقس خلال فترة النهار حار رطب على الوجه البحري والسواحل الشمالية والمحافظات المطلة على الوجه البحري، ويكون شديد الحرارة على المناطق الجنوبية".

وأوضحت أنه مع غياب أشعة الشمس يحدث انخفاض كبير في درجات الحرارة ، لتصبح الأجواء معتدلة على معظم محافظات الجمهورية، مع وجود نشاط للرياح.

ونصحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهرًا، وحتى 3 عصرًا، لأنها فترة ذروة الارتفاعات في اليوم.

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