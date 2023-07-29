إعلان

BBC

وزير النقل: ٥ مليارات دولار عائد تطوير محطة ميناء السخنة خلال ٣٠ عامًا

07:35 م السبت 29 يوليو 2023
  • عرض 4 صورة
    تسليم أولى محطات ميناء السخنة لأكبر مشغل محطات
  • عرض 4 صورة
    تسليم أولى محطات ميناء السخنة لأكبر مشغل محطات
  • عرض 4 صورة
    تسليم أولى محطات ميناء السخنة لأكبر مشغل محطات
  • عرض 4 صورة
    تسليم أولى محطات ميناء السخنة لأكبر مشغل محطات
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتب- إسلام لطفي:
تصوير- محمود بكار:
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل: إن العائد المباشر من تطوير محطة ميناء السخنة، يصل إلى ٥ مليارات دولار عائدًا من المحطة خلال ٣٠ عاما.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة النقل، اليوم السبت، على هامش فاعليات تسليم أولى محطات ميناء السخنة لأكبر مشغل محطات حاويات على مستوى العالم وهو هاتشيسون العالمية:"ويوجد عائد غير مباشر مثل التصدير واستقبال السياحة وتنمية الزراعة، والجمارك من الواردات وهي أضعاف أضعاف العائد المباشر".

وقال إن مشروع تطوير ميناء السخنة، وفر ٢٠٠ ألف وظيفة، مضيفًا: تتمثل في مهن وحرف إنشاءات وهي ميسرة لدينا، حيث ولديهم خبرة في مشروعات مماثلة.

سوق مصراوى

محطة الحاويات ميناء السخنة كامل الوزير وزير النقل محطة ميناء السخنة

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

الانخفاض مستمر وارتفاع الرطوبة..الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد