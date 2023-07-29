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التنمية المحلية: التأكد من إغلاق المصالح الحكومية عقب مواعيد العمل الرسمية

06:09 م السبت 29 يوليو 2023

اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

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القاهرة- أ ش أ:
أكد هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أنه تم توجيه المحافظات بضرورة الالتزام بترشيد الكهرباء، والإغلاق الكامل لأي مؤسسة حكومية تمامًا عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، وذلك وفقا للتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وأشار آمنة في تصريحات صحفية، إلى أنه أعطى تعليمات مشددة إلى كافة المحافظين بضرورة الالتزام التام فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية، موضحا أن المحال التي يسمح لها بالاستمرار في العمل بخلاف ما هو معلن، يجب عليها إغلاق اللافتات والاكتفاء بإضاءة داخلية.

وشدد على إطفاء كافة اللوحات الإعلانية في الشوارع والميادين، بحسب ما تقرره كل محافظة مع الالتزام بميعاد الغلق النهائي، وهو الساعة العاشرة مساء.

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Asha

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