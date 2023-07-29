"قومي المرأة" يشكر السيسي على تعيين 34 قاضية بالمحاكم والنيابة

كتب- محمد نصار:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، بأسمَى معاني الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإصداره القرار الجمهوري رقم 294 لسنة 2023، بشأن تعيين 34 قاضية كدفعة جديدة من القاضيات في وظيفة رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية والنيابة العامة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن بالغ سعادتها وفخرها بقرار رئيس الجمهورية والذي يؤكد حجم ثقته وتقديره للمرأة المصرية، وإيمانه العميق بمكانتها وأهمية دورها ومشاركتها كعضو أساسي لبناء المجتمع المصري واعتبار تمكينها واجب وطني، ويعكس أيضًا نجاح المرأة وتمكنها في هذا المجال مما أهلها للوصول إلى المزيد من المناصب.

وأضافت أن هذا القرار يأتي أيضًا تفعيلا لما كفله الدستور المصري والقوانين الوطنية للمرأة المصرية من حقها في تولي المناصب القيادية والوصول إلى مواقع صنع واتخاذ القرار.

وقدمت الدكتورة مايا مرسي خالص الشكر إلى مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار حماده الصاوي، النائب العام، لدعمهم قضية تمكين المرأة.

كما وجهت رئيس المجلس، التهاني إلى القاضيات اللاتي شملهن قرار رئيس الجمهورية، مؤكدة أنه تقع عليهن مسئولية كبيرة بتوليهن هذا المنصب القيادي المهم، حيث يمثلن نموذجا وقدوة للأجيال القادمة من الفتيات، متمنية النجاح والتوفيق في مهام عملهن.



جدير بالذكر أن قرار رئيس الجمهورية رقم 294 لسنة 2023، نص في مادته الأولى على تعيين 8 سيدات في وظيفة رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية كل من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، والمادة الثانية نصت على تعيين 23 قاضية رئيسًا للمحكمة من الفئة (ب)، ورئيسا للنيابة العامة من الفئة (ب) كل من القاضيات بالمحاكم الابتدائية، ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة.

ونصت المادة الثالثة على تعيين 3 قاضيات كرئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية كل من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة.