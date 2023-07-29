وفاة عم الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا
كتب- محمد سامي:
أعلنت الإعلامية مها الصغير، مقدمة برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "سي بي سي"، وزوجة الفنان أحمد السقا، وفاة عمها عادل الصغير وطالبت بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.
وكتبت مها الصغير، عبر حسابها بموقع إنستجرام: لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله عمي الحبيب عادل الصغير، يا رب ارحمه وأغفر له وأسكنه فسيح جناتك، ارجو قراءة الفاتحة على روحه.
يذكر أن مها الصغير قدمت من قبل برامج اجتماعية مختلفة من بينها it's show time، وأجرت حوارات فنية مع نجوم هوليوود وكبار نجوم الفن والدراما في السينما العربية والعالمية.
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