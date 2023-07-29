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خاص.. موعد تنسيق المرحلة الأولى ورابط تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية

09:00 ص السبت 29 يوليه 2023

جامعة القاهرة

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كتب - عمر كامل:

أعلن الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء إجراءات تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة الحكومية 2023-2024، وذلك عقب ثلاثة أيام من استلام النتيجة رسميًا ووصول القرص المدمج الخاص بها من وزارة التربية والتعليم إلى مكتب التنسيق.

وأضاف عبدالغفار، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد أيمن عاشور، تابع اللمسات الأخيرة لمكتب التنسيق، ومن المقرر إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى والحد الأدنى للتسجيل للشعب العلمية الثلاثة "علوم ورياضة وأدبي" عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.

وبحسب قرارات المجلس الأعلى للجامعات الأخير، فإنه لا تغيير في قواعد تنسيق قبول طلاب الثانوية العامة الحكومية وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية خلال العام الجامعي 2023 - 2024.

ويسجل طلاب الثانوية العامة 75 رغبة عبر الموقع الإلكتروني التالي https://tansik.digital.gov.eg/application/.

سوق مصراوى

تنسيق الجامعات طلاب الثانوية العامة الدكتور عادل عبدالغفار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

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