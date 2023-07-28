"هيئة الدواء" تحذر من عبوات مقلدة لدواء شهير

كتب- أحمد جمعة:

حذرت هيئة الدواء المصرية، اليوم الجمعة، المواطنين ومقدمي الخدمات الطبية من عبوات دواء جليفيك 400 مجم أقراص محتمل وجودها في السوق.

وأوضحت الهيئة، أنه ورد إليها إخطارا من الشركة صاحبة دواء جليفيك 400 مجم، عن عبوات محتمل وجودها في السوق الدوائي المصري ولا تخصه من تشغيلات تحمل رقم 8865MF.

وأشارت، إلى أن الفروقات الظاهرية بين العبوات الأصلية والمقلدة من دواء جليفيك 400 مجم، تتمثل في وجود اختلاف في تدرج ألوان العبوة ونقص حرف "L" بكلمة Tablets في العبوات المقلدة.

وطالبت هيئة الدواء المصرية المواطنين ومقدمي الخدمات الطبية بتوخي الحذر والإبلاغ الفوري للهيئة حال رصد أي من تلك العبوات المقلدة بالسوق.