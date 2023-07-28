مرور أسبوعين على الملء الرابع.. "شراقي" يكشف تفاصيل جديدة عن سد النهضة
كتب- محمد شاكر:
أكد الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحت عنوان: المليار الثالث من التخزين الرابع عند منسوب 603 م، أنه بعد مرور أسبوعين على بدء التخزين الرابع فى 14 يوليو 2023، وصل منسوب بحيرة سد النهضة إلى 603م فوق سطح البحر بعد تخزين 3 مليارات م3، ووصل المنسوب العام الماضى إلى 604م أثناء الفيضان فى ارتفاع مؤقت نتيجة عدم امكانية الممر الأوسط فى امرار تدفق الفيضان خلال أغسطس وسبتمبر 2022.
وأضاف "شراقي": مازالت فتحتى التصريف مفتوحتين ولكن بمعدل حوالي 50 مليون م3/يوم وهو أقل قليلاً عما كانتا علية فى بداية الشهر الجارى (60-70 مليون م3/يوم)، كما هو واضح من الصور الفضائية 28 مع 13 يوليو 2023)، مع تشغيل التوربينين ليصل إجمالى التخزين فى البحيرة اليوم 28 يوليو 2023 إلى 20 مليار م3 بعد زيادة معدل الأمطار إلى 300 مليون م3/يوم، والذى يستمر فى الزيادة تدريجيا حتى يصل إلى 500-600 مليون م3/يوم خلال أغسطس.
ومن المتوقع أن يستمر التخزين الرابع حتى منتصف سبتمبر فى حالة أن منسوب الممر الأوسط 625 م.
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