وزير النقل يبحث مع رئيس شركة "جانز مافاج" المجرية توطين صناعة عربات السكك الحديدية

القاهرة- أ ش أ:

بحث وزير النقل كامل الوزير مع رئيس شركة "جانز مافاج" المجرية شابا تورو (الموردة لعقد 1350 عربة سكة حديد مختلفة الطرازات لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر) جدول توريد عربات الصفقة من المجر، وتأكيد أهمية الالتزام بالمعايير الفنية وفقًا لشروط العقد، فضلاً عن بحث سبل التصنيع المشترك بين الشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية (نيرك) وشركة "جانز مافاج" المجرية، خاصة في توطين صناعة عربات السكك الحديدية بنسبة توطين تتجاوز 90%، على أن يتم السداد بالجنيه المصري، بما يمهد الطريق لتحويل مصر إلى مركز لصناعة عربات السكك الحديدية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وذكر بيان صادر عن وزارة النقل، اليوم الجمعة، أن اللقاء عُقِد خلال زيارة وزير النقل إلى المجر، والتي انطلقت أمس، وحضره سفير مصر لدى المجر محمد الشناوي.

وأكد وزير النقل أهمية هذه الخطوة، خاصة أنها تأتي في إطار تنفيذ الوزارة خطة شاملة لإنشاء عدد من المصانع الخاصة بتصنيع الوحدات المتحركة في مصر بجميع أنواعها، بما يتوافق مع المعايير العالمية، وذلك من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة.

يذكر أن الصفقة تأتي في إطار الاتفاق المُبرم بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية وشركة "جانز مافاج" المجرية لتصنيع وتوريد باقي العربات المتبقية من إجمالي صفقة 1350 عربة سكة حديد جديدة، والتي تعتبر الصفقة الأضخم في تاريخ الهيئة، وتضم 850 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ الهيئة و50 عربة بوفيه ثالثة مكيفة و180 عربة درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة)، بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية.

كما تفقد الوزير مصنع الشركة في دوناكيسي بالمجر والمخصص لإنتاج عربات السكك الحديدية الجاري توريدها، وتضمنت الجولة خطوط الإنتاج المختلفة بالشركة والاطلاع على عربات الدرجة الأولى والثانية المكيفة الجاري تصنيعها حاليًا، وطالب الوزير بعدد من التحسينات المطلوب إضافتها على العربات لتقديم أفضل خدمة لركاب السكك الحديدية في ضوء خطة تطوير أسطول عربات السكك الحديدية.

ثم توجه الوزير إلى مصنع الشركة بمدينة سول نوك والمخصص لتصنيع وصيانة وعمرة عربات السكك الحديدية التي يتم توريدها لسكك حديد المجر، وتفقد الوزير خطوط الصيانة والعمرة وكذلك إحدى العربات الأولى الفاخرة التي تم إنتاجها بمصنع الشركة.

وأكد وزير النقل ضرورة العمل على تصنيع هذه النوعية من العربات بمصنع شركة نيرك بمنطقة شرق بورسعيد، مع العمل على تصدير العربات التي سيتم إنتاجها بمصنع نيرك إلى الخارج وتصنيع وتوريد احتياجات السكة الحديد من هذه العربات توفيرًا للعملة الصعبة وتحقيق التنمية المستدامة للدولة المصرية.