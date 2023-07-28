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نقيب الأشراف يعزي رئيس دولة الإمارات في وفاة شقيقه

03:00 ص الجمعة 28 يوليه 2023

السيد محمود الشريف

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كتب- محمود مصطفى أبوطالب:​

نعى السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، الشيخ سعيد بن زايد ممثل حاكم أبوظبي، شقيق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتقدم نقيب السادة الأشراف، بخالص العزاء إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وإخوته الكرام، وعموم آل نهيان، ولشعب الإمارات الشقيق، داعيًا المولى -عز وجل- أن يلهمهم الصبر والسُّلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

كان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، نعى أخاه المغفور له الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي الذي وافته المنية في ساعة متأخرة مساء الأربعاء.

وأعلن ديوان الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 27 يوليو، وينتهي بنهاية يوم السبت الموافق 29 يوليو.

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السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف الشيخ سعيد بن زايد الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

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