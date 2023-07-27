برلمانى: مردود إيجابي للقمة الروسية الأفريقية على مصر بالقطاع الاقتصادي

كتب- نشأت علي:

توقع النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن يكون للقمة الأفريقية - الروسية الثانية، والتي يشارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدينة سان بطرسبورج، مردود إيجابي كبير على العلاقات المصرية مع روسيا، لاسيما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي وتعزيز العلاقات في هذا الشأن.

وأشار البرلماني إلى الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحرب الروسية - الأوكرانية، وما ترتب عليه من أزمة في سلاسل الإمداد أثرت على ملف الغذاء حول العالم، وهو ما يوجب توطيد العلاقات مع كافة دول العالم لتجاوز تلك الأزمة، وفي مقدمتها دولة روسيا، نظرا العلاقات الممتدة بينها وبين مصر.

وأوضح، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة، أعلن العمل على تصدير 50 ألف طن حبوب لعدة دول بأفريقيا، وكذلك تقديمها لـ6 دول دون مقابل خلال الأشهر المقبلة، قائلا: هذه رسائل هامة تؤكد متانة العلاقات في الفترة المقبلة.

وأشاد عضو مجلس النواب، أيضا بإعلان بوتين بأن روسيا قادرة على تعويض إفريقيا عن الحبوب الأوكرانية، لاسيما وأن عددا من الدول الإفريقية كانت تعتمد على القمح الأوكراني.

وعن مستوى العلاقات بين مصر وروسيا، أشار محمد زين الدين، إلى أنها تمر بمرحلة هامة على صعيد كافة الملفات وفي المجالات المختلفة.

ولفت النائب، إلى أن القمة الأفريقية الروسية فرصة حقيقية للوصول إلى مزيد من التعاون، لاسيما في الجانب الاقتصادي، وزيادة معدلات التبادل التجاري، وزيادة الوفود السياحية، فضلا عن مجالات التعاون في الطاقة النظيفة.​